Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor

26.06.2022 11:42
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor

Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınının dün kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınının dün kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde başlayıp ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı yangın bölgesinde, dün başlatılan soğutma çalışmaları hava unsurlarının da katılımıyla akşam saatlerine kadar sürdü.

Bugün ise soğutma çalışmalarının kara ekiplerince devam ettirildiği bölgelerde, alevlerin yeniden yükselmemesi için yoğun çaba gösteriliyor.

Sahil güvenlik ekipleri ve jandarma komandoları da yangın bölgesinde aldıkları güvenlik tedbirlerine devam ediyor.

Komandolar ormanlık alan ve özellikle tahliye edilen evlerin bulunduğu bölgelere girişlere izin vermiyor, sahil güvenlik ekipleri ise deniz kıyısında gerekli önlemleri alıyor.

Öte yandan, yangında zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan ve yapılan soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Görüntülere, yangının başlangıç noktasından itibaren ormanlık alanda büyük bir tahribat yaşandığı yansıdı.

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Kaynak: AA

21 Haziran, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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