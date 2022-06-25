Marmaris'te yanan yerler havadan görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınının 5'inci gününün ilk saatlerinde havadan görüntülendi.

Ağaçların kömüre dönüştüğü görülürken, yangın ise geride gri bir kül tabakası bıraktı. Soğutma çalışmaları yapılan alanda orman ekiplerinin nöbeti devam ederken, ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde söndürülen alanlarda devriye görevi de yapıyor. Emniyet şeridinin de yangında etkili rol oynadığı dikkat çekti. - MUĞLA