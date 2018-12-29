Marmaris'te Yangın: 1 Ölü
1 saat önce
Marmaris'te yangın: 1 ölüMUĞLA - Marmaris'te bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Marmaris
'te yangın: 1 ölü
MUĞLA - Marmaris'te bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Marmaris Kemeraltı
Mahallesi'nde bir evde saat 09: 00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden komşular durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Muğla
Büyükşehir İtfaiye
ekipleri yangına müdahale etti. Yangına kısa sürede söndüren ekipler evde yalnız yaşadığı belirlenen 85 yaşındaki Hikmet Bolbolcular'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:13 Kaynak: İHA
Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Öldürüp Bahçeye Gömmüş
Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü
Konya'da Yangın Faciası: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti
Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü