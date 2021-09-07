Marmaris'te yangın mağdurlarına psikolojik destek - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında yapıları hasar gören ailelere, travmalarını atlatmaları için uzman psikologlar tarafından bire bir görüşme ile psikolojik destek sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Marmaris Belediyesi iş birliğiyle Dünya İnsani Dayanışma Derneği (World Human Relief) üyesi psikologlar, yangından etkilenen kırsal mahallerde yaşayanlarla bir araya geldi. Yangın sonrasında oluşabilecek travma ve ruhsal problemleri şimdiden tespit ederek, büyümeden engellenmesi için yürütülen çalışmaya çok sayıda psikolog katıldı. Uzmanlar, ilk olarak orman yangınlarından en çok etkilenen, ilçenin kırsal Bayır ve Osmaniye Mahallesi'nde yaşayanlarla bir araya geldi.