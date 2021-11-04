Marmaris'te yangından etkilenen bal üreticilerine arı yemi dağıtıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınından etkilenen bal üreticilerine, Tarım ve Orman Bakanlığınca gönderilen arı yemi hibe edildi.

Ulusal Egemenlik Caddesi, Karayolları Bakımevi Bahçesinde düzenlenen törenle arıcılara arı yeminin dağıtımı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, kentin afet yaşadığını ve en çok zarar gören yerin Marmaris olduğunu söyledi.

Yangın süresince vatandaşın can ve mal güvenliğini önceleyerek yangına müdahale ettiklerine dikkati çeken Yazgan, "Bugün yaraları sarma zamanı. Ormanlarımızı eski haline getirmeye çalışıyoruz. Ağaç dikimi için hazırlanıyoruz. Binlerce işçimiz ormanda çalışıyor. Bugün arıcılarımız için arı yemi dağıtıyoruz." dedi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da yangından sonra ellerinden gelen her şeyin yapılmaya çalışıldığını ve çiftçilerin hizmetinde olduklarını dile getirdi.

Yanan bölgelerin muhtarlarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Aksoy, "Biz büyük bir aileyiz. Bu aile içinde sizlerin sorunlarıyla dertleriyle ilgilenmek bizim görevimiz. Umutsuzluğa katılmayalım. Daha önce de arı yemi dağıtmıştık. Bugünde 75 ton arı yemi dağıtıyoruz. Bu kışı en az sıkıntı ile aşmamız için bu dağıtım etkili olacaktır. Bu dağıtımı anlamlı buluyorum." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise Muğla'nın en önemli marka değerinin çam balı ve zeytin olduğunu ifade etti.

Arıcıların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Saylak, "Küresel iklim değişikliğinin getirdiği sıkıntılardan dolayı, yangın ve yangından etkilenmeyen bölgelerde bile yüksek ısıya maruz kaldığı için basra böceğinin ölmesi verimimizi düşürdü. Sizleri asla maruz etmeyeceğiz diye sözümüz vardı bugün buradayız. Arı sayımlarını başlattık. Önümüzdeki günlerde başka destek paketi de açıklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Saylak, Marmaris'te 650 arıcıya 145 bin kovan için 75 ton arı yemi dağıtıldığını kaydederek şunları söyledi:

"Milas ve Köyceğiz'de dağıtım yapacağız. İlimizde 2 bin 100 arıcımıza 490 bin kovana 255 ton arı yemini dağıtmış olacağız. Arıcılarımızı üreticilerimi mağdur etmeyeceğiz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Arıcılarımız ilimizin en önemli markası."