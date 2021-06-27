Marmaris'te yangını söndürmeye giden itfaiye de kaza yaptı - Son Dakika

Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını gülerek anlattığı video gündem oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, turizm işletmelerinin yakınlarına kadar ulaştı. Bölgede bulunan turistler ve turizmciler de dumanları endişeli gözlerle takip etti.

İTFAİYE, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, bir kötü haber de yangını söndürmeye giden itfaiye aracından geldi. Marmaris'teki orman yangınına müdahale etmek amacıyla yola çıkan itfaiye araçlarından birisi, Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta 34 SG 7789 plakalı otomobille çarpıştı.

TOPLAMDA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada itfaiye aracı kaldırıma çıkarken otomobil metrelerce sürüklendi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 itfaiye eri ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.