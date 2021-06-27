Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, turizm işletmelerinin yakınlarına kadar ulaştı. Bölgede bulunan turistler ve turizmciler de dumanları endişeli gözlerle takip etti.
Orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, bir kötü haber de yangını söndürmeye giden itfaiye aracından geldi. Marmaris'teki orman yangınına müdahale etmek amacıyla yola çıkan itfaiye araçlarından birisi, Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta 34 SG 7789 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada itfaiye aracı kaldırıma çıkarken otomobil metrelerce sürüklendi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 itfaiye eri ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te yangını söndürmeye giden itfaiye de kaza yaptı - Son Dakika