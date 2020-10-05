Marmaris'te yapılıyor, dünya takıyor - Son Dakika

Marmaris'te yapılıyor, dünya takıyor

- Marmaris'te yapılıyor, dünya takıyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde bağlı Değirmenyanı Mahallesinde 5 yıl önce kurulan bir atölyede yapılan takılar Kanada ve Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde satılıyor.

- Marmaris'te yapılıyor, dünya takıyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bağlı Değirmenyanı Mahallesinde 5 yıl önce kurulan bir atölyede yapılan takılar Kanada ve Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde satılıyor. Hediyelik Eşya ve Bijuteri firması, 2019 yılı İhracatın Liderleri arasında Türkiye'nin bijuteri dalında ihracat 3' üncüsü seçildi.

1981 yılında İstanbul'dan Kanada'ya yüksek lisans eğitimi için giden Turgay Hışır, tesadüf eseri başladığı bakır işleme işini zaman içerisinde meslek haline getirerek üretime başladı. Ekonomi alanında yüksek öğrenim alan Hışır "Kanada 'da bir hediyelik eşya dükkanını devraldım orada bakır bir tabak vardı fiyatı 30 dolar. Kimse satın almıyordu bende o tabağı kesip küpeler yaptım ve 30 dolara satılmayan tabaktan takı olarak 800-900 dolar civarında para kazandım" diyerek takı sektörüne başladığını söyledi.

"Türkiye 2019 ihracat üçüncüsü oldu"

Kanada'dan başlayarak Amerika kıtasında yapılan takı ve hediyelik eşya fuarlarını gezerek meslek hayatına başlayan Hediyelik Eşya İşletme sahibi Turgay Hışır, yıllar sonra Marmaris'e gelerek edindiği deneyimleri üretime dökmeye başladı. Hışır, uzun yıllardır Marmaris'ten Kanada ve Amerika gibi ülkelere bakır malzemeden ürettiği kolye, küpe, bileklik, çerçeve ve duvar aksesuarı üreterek ihraç ediyor. Hışır, 2019 yılında ulaştığı ihracat rakamlarıyla Türkiye bijuteri ihracatında 3'üncü oldu.

"Pandemiyi E-ticaret ile yenmeye çalışıyor"

Kanada ve Amerika'da bakır takı ve dekorasyon ürünlerine oldukça rağbet gösteren müşterileri sayesinde de kendini geliştirerek üretime devam eden ve kendi desenlerini çizen Turgay Hışır, Kanada'da tanışıp evlendiği Jennifer Hışır ile birlikte Marmaris Değirmenyanı mevkinde kurduğu atölyesinde ürettiği bakır ürünlerini Amerika kıtasına ihraç ediyor. Desenleri özel olarak seçen ve ihraç ettiği ülkeye göre tasarlayan Turgay Hışır, özel makinelerinde ve el işçiliğiyle imal ettiği takıları e-ticaret ile de satışa sunuyor. Pandemi döneminde siparişleri yavaşlamış olsa da özel üretim için de pek çok ülkeden sipariş alıyor. Atölyesinde pandemi döneminden önce 12-13 kişiye istihdam sağlayan Hışır şimdi 8 kişilik ekibi ile çalışıyor. Hışır, kargo şirketlerinin bu dönemde tedbir amaçlı daha az çalışması sebebiyle üretimi yavaşlattıklarını ancak virüsün ortadan kalkmasıyla birlikte tekrar eski üretim kapasitesine ulaşacaklarını belirtti.

İstanbul'da birlikte çalıştıkları ustaları getiren eşlerine de takı yapmayı öğreten Hışır ve ailesi ayrıca bu yörede yaşayan kadınlara da kurs vererek takı yapmayı öğretip işe aldı.

Turgay Hışır'ın 'En büyük destekçim' dediği 31 yıllık Kadanalı eşi Jennifer "31 yıl önce Kanada'da tanışıp evlendik. Türkiye'ye dönme kararımızı birlikte aldık. Ben genelde muhasebe işleri ve sipariş takiplerine bakıyorum Burada çalışmak çok güzel insanlar çok yardımsever ve anlayış gösteriyor. Türkçe öğrenmeye de başladım " dedi.

Marmaris'te yapılıyor, dünya takıyor
Marmaris'te yapılıyor, dünya takıyor
Marmaris'te yapılıyor, dünya takıyor
Marmaris'te yapılıyor, dünya takıyor
Marmaris'te yapılıyor, dünya takıyor
Marmaris'te yapılıyor, dünya takıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Marmaris, Kanada, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te yapılıyor, dünya takıyor - Son Dakika

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