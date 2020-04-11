Marmaris'te yasak sonrası sessizlik - Son Dakika

Marmaris'te yasak sonrası sessizlik
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MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te, sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve sokaklar ile sahiller boş kaldı.
MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te, sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve sokaklar ile sahiller boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte getirilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde Marmaris sokakları boş kaldı. 90 bin 200 nüfuslu ilçede vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve plajlar sessizliğe büründü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:02 Kaynak: DHA
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