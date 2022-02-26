Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, çocuklarıyla birlikte savaşın durdurulması ve işgalin sonlandırılması için eylem yaptı.

Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, çocuklarıyla birlikte akşam saatlerinde Kordon Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı önünde ellerinde Türk ve Ukrayna bayrakları ile toplandı. Kadın ve çocuklar ellerinde 'Putin dur', 'Putin geri çekil', 'Barış istiyoruz' yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlarla 'Savaşa hayır' sloganı attı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem de 15 dakika slogan atılarak 15 dakika da sessizce beklenildi. Yarım saat süren eylem sonrası Ukraynalılar sessizce dağıldı. Eylemlerin farklı günlerde tekrarlanacağı öğrenildi.