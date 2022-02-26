Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti - Son Dakika
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Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti

26.02.2022 20:46

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, çocuklarıyla birlikte savaşın durdurulması ve işgalin sonlandırılması için eylem yaptı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, çocuklarıyla birlikte savaşın durdurulması ve işgalin sonlandırılması için eylem yaptı.

Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, çocuklarıyla birlikte akşam saatlerinde Kordon Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı önünde ellerinde Türk ve Ukrayna bayrakları ile toplandı. Kadın ve çocuklar ellerinde 'Putin dur', 'Putin geri çekil', 'Barış istiyoruz' yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlarla 'Savaşa hayır' sloganı attı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem de 15 dakika slogan atılarak 15 dakika da sessizce beklenildi. Yarım saat süren eylem sonrası Ukraynalılar sessizce dağıldı. Eylemlerin farklı günlerde tekrarlanacağı öğrenildi.

Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti
Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti
Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti
Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti

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Atatürk Anıtı, Marmaris, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti - Son Dakika
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