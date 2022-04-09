Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti - Son Dakika
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Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

09.04.2022 20:00
Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.

Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen Ukrayna'ya destek etkinliğine, Türk vatandaşları da katıldı.

Grup adına açıklama yapan Nataliia Selin Yıldırım, 2004 ve 2014'te ülke genelinde demokrasiyi savunduklarını ve bunu Batı'nın önderliğinde değil, Rusya'nın ajanlarına karşı çıkarak kendi başlarına yaptıklarını belirtti.

Ukrayna'nın Türkiye gibi barışçıl bir ülke olduğu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ukrayna hiçbir zaman yabancı toprakları işgal etmemiştir ancak kendi topraklarını ve devletini cesurca savunmak amacındadır. Uzun yıllardır Rusya, Ukrayna'nın iddia edilen kışkırtıcı saldırgan eylemleri hakkında kanıtlanmış yanlış propaganda yaymaktadır. Bu nedenle Türkiye'yi, Rus yalan ve saldırgan propagandasını dinlememeye çağırıyoruz. Rus birliklerinin Buça, İrpin ve Ukrayna'nın diğer şehirlerindeki savaş suçlarına dikkat etmenizi rica ediyoruz. Türk dostlarımıza ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na siyasi ve manevi destekleri için çok teşekkür ederiz."

Çocuklarıyla Ukrayna bayrakları ve döviz taşıyan Ukraynalılar, savaşta hayatını kaybeden çocuk sayısı kadar ayakkabı ve oyuncağı meydana bırakarak ülkelerinin milli marşını söyledi.

Katılımcılar, meydanda bir süre bekledikten sonra dağıldı.

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Kaynak: AA

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