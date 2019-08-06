Son Dakika Haberleri: Marmaris'te yatların uğrak yeri adalar temizlendi
Son Dakika Güncel Haber

Marmaris'te yatların uğrak yeri adalar temizlendi

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki üç adada denizciler, belediye ekipleriyle kıyı temizliği yaptı.

Marmaris'te yatların uğrak yeri adalar temizlendi, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki üç adada denizciler, belediye ekipleriyle kıyı temizliği yaptı.
Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi organizasyonuyla, "Cennet Koylar Temiz Kalsın" temizlik kampanyası adı altında Cennet, Bedir ve Keçi adalarında denizciler, balıkçılar, oda üyeleri ve belediye temizlik ekipleri kıyıları temizledi.
Adalardan bir tekne dolusu çöp toplandı. Çöplerin içindeki koltuklar ve buzdolabı dikkati çekti. Tekneyle Yat Limanı'na getirilen çöpler, imha edilmek üzere katı atık tesisine götürüldü.
Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizlerin ekmek ve geçim kapısı olmanın yanında doğal ve ekolojik dengenin en önemli unsurlarından olduğunu söyledi.
Marmaris'in deniz ve kıyı temizliğinin temiz bırakılmasına örnek olmasını dileyen Bağlı, "Kurban Bayramı öncesi adalarımızda denizcilerimizle imece usulü temizlik ekiplerinin de desteğiyle kıyı temizliği gerçekleştirdik. Duyarsız kişi ve kişilerce atılmış çöpler temizlendi. Temiz bir kıyı bıraktık. " dedi.
Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ultra lüks otelde skandal! İhmal sonucu az daha parmağından oluyordu
RTÜK'ün internet yönetmeliğine Ankara Barosu'dan iptal davası Son dakika! Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 18:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris'te yatların uğrak yeri adalar temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]