Marmaris'te yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi - Son Dakika

Marmaris'te yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi

30.03.2021 15:22
Marmaris'te yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi, System.String[]

'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' isimli farkındalık faaliyeti kapsamında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte yaya geçidinden karşıya geçti.

'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' isimli farkındalık faaliyeti kapsamında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte yaya geçidinden karşıya geçti. Kaymakam Aksoy sonrasında ise öğrencilere düdük dağıtırken, bilgilendirmede bulundu.

Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy,İlçe Jandarma Komutanı Binb. Murat Çam, İlçe Emniyet Müdür Vekili Aycan Çakır, ilçe milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla, Atatürk Caddesi üzerinde Anadolu Lisesinin önünde ve 19 Mayıs Meydanı karşısında farkındalık faaliyeti gerçekleştirildi. Öğrenciler ve protokol ile yaya geçidinin bir şeridini kırmızıya boyayan Kaymakam Aksoy öğrencilere ve vatandaşlara düdük ve şapka dağıttı.

Marmaris Kaymakamı etkinlik sonunda yaptığı açıklamada "Biliyorsunuz geçen sene trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde motorlu taşıtların önceliği yayalara vermesi konusunda Bakanlığımız bir çalışma başlatmıştı. Bu dönem içerisinde oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim özellikle Marmaris'te Yayalar trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde araçlar yayalara yol verme konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar, şimdi yine aynı çerçevede bakanlığımızın "Yayalar kırmızıçizgimiz "sloganı altında bu konudaki farkındalığı arttırmaya bu konudaki uygulamayı daha da yerleştirmeye yönelik olarak bugün yeni bir start vermiş olduk. Yayalar kırmızı çizgimiz yazılı pankartlarımızla öncelik hayatın öncelik yayanın yazılı tişörtlerimizle bizde farkındalık oluşturuyoruz. Marmaris bütün güzelliklerin yaşandığı çok güzel bir ilçemiz ben eminim ki özellikle yurt dışından gelerek ülkemizi ziyaret eden misafirlerimiz bu uygulamayı görüp bizim açımızdan önemli bir avantaj oluşturacak. Bizim kültürümüzde zayıf olana merhamet vardır. Yaya güçsüz o sebepten yayaya öncelik insana saygıdır. Tabii ki yayalarımızın da yaya önceliği var diye yaya geçitlerinin haricinde yoldan geçmemelerini rica ediyorum hem kendi sağlıkları açısından hem de araç kullanıcılar açısından çok önemli bir durum" dedi. Kaymakam Aksoy yayalar kırmızı çizgimiz basılı broşürleri araçlara dağıtarak sürücülere uyarılarda bulundu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdür vekili Aycan Çakır ise " Son bir yıl içinde yaya geçidinde yayaya çarpma şeklinde kaza yok, anca yaya geçidi dışında kazalarımız mevcut. Bu yıl bakanlığımızın da önderliğinde Yayalar Kırmızı Çizgimiz diyerek tüm ilçemizdeki trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde kırmızı çizgiler olacak ve denetimlerimiz sürekli devam edecektir" şeklinde konuştu.

İlçe jandarma Komutanlığı'nın yetki alanlarında olan kırsal mahallelerdeki yaya geçitlerinde de kırmızı çizgi uygulaması yapılmakta ve denetimlerin de buna göre uygulandığı öğrenildi. İlçenin farklı noktalarındaki trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde 1'er şerit kırmızıya boyandı ve trafik ekipleri broşürler dağıtarak sürücüleri bilgilendirdi. - MUĞLA

Marmaris'te yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi
Marmaris'te yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi
Marmaris'te yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi
Marmaris'te yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi
Marmaris'te yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi
Marmaris'te yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi
Marmaris'te yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi

Ertuğ Şevket Aksoy, Jandarma, Hisarcık, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi - Son Dakika


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