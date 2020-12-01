Marmaris'te yelken yarışları Kovid-19 tedbirleri sebebiyle iptal edildi

MİYC'den yapılan açıklamada, Şentop Sigorta ana sponsorluğunda düzenlenen Kış Trofesi'nde 5-6 Aralık 'taki 6. ayak ile Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nın iptaline karar verildiği bildirildi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) Kış Trofesi 6. ayak ile Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından dolayı alınan yeni önlemler sebebiyle iptal edildi.

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