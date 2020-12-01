Marmaris'te yelken yarışları Kovid-19 tedbirleri sebebiyle iptal edildi
01.12.2020 15:41
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) Kış Trofesi 6. ayak ile Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından dolayı alınan yeni önlemler sebebiyle iptal edildi.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) Kış Trofesi 6. ayak ile Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından dolayı alınan yeni önlemler sebebiyle iptal edildi.
MİYC'den yapılan açıklamada, Şentop Sigorta ana sponsorluğunda düzenlenen Kış Trofesi'nde 5-6 Aralık'taki 6. ayak ile Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nın iptaline karar verildiği bildirildi.
Yönetim kurulunun yeni tedbirler kapsamında kararı alındığına işaret edilen, "1 Aralık 2020 itibarıyla geçerli olan yeni önlemler kapsamında, 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kış Trofesi 6. Ayak Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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