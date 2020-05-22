Marmaris'te yenilenen şehir stadyumunun çimleri serildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yenilenen şehir stadyumunun zeminine çim serildi, tribünlere ise seyirci koltuğu döşendi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, beraberindeki AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığınca yenilenen Marmaris Şehir Stadında süren çalışmaları inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan, İlman, stadyumdaki yenileme çalışmasını 120 günde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Çalışmaların gerekli önlemler alınarak pandemi süresince de aralıksız sürdüğüne işaret eden İlman, "Stadyumun zeminine çimleri serildi. Tribünlerin koltukları da takıldı. Sahaya UEFA standartlarında yüksek kalitede suni çim döşendi. Stadımız 1500 kişilik tribün planlaması ve gece-gündüz saha aydınlatmasıyla örnek olacak." ifadelerini kullandı.

İlman koltuklarında ise Gençlik ve Spor Bakanlığının kurumsal rengi olan kırmızı beyazın kullanıldığını kaydetti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'de Marmaris takımlarını profesyonel liglerde oynarken görmeyi arzu ettiklerini dile getirdi. Mete, "Bilindiği üzere Marmaris'te bir çok kulübümüz var ve en büyük dileğimiz takımlarımızı profesyonel ligde oynarken görmek. İşte o zaman hep beraber bu koltukları takımlarımızın rengine boyayacağız. Marmaris için çok güzel bir proje oldu. Marmarisli kardeşlerim için daha çok yapacağımız projelerimiz var. İlçemizde hayata geçirilecek farklı projelerle sporun her alanında gelişme yaşanacaktır." şeklinde konuştu.