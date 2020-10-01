Marmaris'te yer fıstığı hasadı başladı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 100 dönüm arazide 25 ton rekolte alınan yer fıstığında hasat heyecanı yaşanıyor.

Turgut Mahallesi'nde Marmaris Belediyesine ait 4 dönümlük tarım arazisinde yer fıstığı hasadı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sınırlı Sorumlu Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) Başkanı Cengiz Akdeniz, kooperatif üyeleri, mahalle sakinleri ve belediye işçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Oktay, hasat öncesi gazetecilere, tarlada bir mutluluğu paylaştıklarını, mayıs ayında ektikleri yer fıstığını bugün hasat etmeye geldiklerini söyledi.

Marmaris'in turizmle ön plana çıksa da dünyada tarım markası ürünleri olduğunu aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Marmaris sadece bir turizm kenti değil. Turizmin ve tarım birbirine entegre olduğunu yer fıstığıyla birlikte yaşıyoruz. Bunun arkası gelecek. Belediyemize ait tarlamızda 4 dönümüne yer fıstığı ektik. Bir ton ürün bekliyoruz. Bunun bir kısmını mahallelerimize ekim için dağıtımını yapacağız. Daha fazla ekim için teşvik edeceğiz. Kooperatif kuruldu. Onlarda çalışmalarına başladı. Marmaris dünya çapında tarımsal ürünleriyle adından söz ettirecek. Marmaris Çambalı coğrafi işaret almıştı. Önümüzdeki günlerde Marmaris yer fıstığı coğrafi işretine de müracaat edeceğiz. Ürünlerimizi dünyaya Marmaris markası altında pazarlayacağız."

MARKO Başkanı Akdeniz ise Marmaris'in 25 mahallesi olarak kooperatif kurduklarını, tüm ilçede yaklaşık 100 dönüm arazide yer fıstığı üretimi yapıldığını dile getirdi.

"Rekoltemiz yüksek, verimimiz yüksek. Amacımız 100 tonun üzerinde üretim yapmak." diyen Akdeniz, üretim kapasitesini artırmak için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Açıklamaların ardından fıstık hasadı yapıldı.