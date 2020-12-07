Marmaris'te yıkım gerginliği - Son Dakika

Marmaris'te yıkım gerginliği

07.12.2020 17:07
Marmaris'te yıkım gerginliği, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imara aykırı kaçak bina ve bölümlerinin yakımı için başlattığı çalışmalar hız kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imara aykırı kaçak bina ve bölümlerinin yakımı için başlattığı çalışmalar hız kazandı.

Marmaris'in Söğüt, Selimiye ve Bozburun Mahallelerinde çok sayıda binanın yıkımı için ekipler sabah saatlerinde iş makineleri ile bölgeye geldi. Jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin de güvenlik amacıyla tedbir aldığı yıkım öncesi Söğüt Mahallesinde mahalle sakinleri yıkımı yapılacak binanın önünde set kurdu.

Yıkım için Söğüt Mahallesine giden ekipler. 22. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in kaçak olan evinin üst katında yıkıma başladı. Söğüt'te bir başka binanın yıkımı için gelen ekiplere ise vatandaşlar binanın önünde set oluşturdu ve yıkımın ertelenmesini istediler. Yıkım yapılacak binanın sahibi arazinin dedesinden kaldığını, devletin orman ve hazine arazisine yapmadığını, dedesinden kalma araziye yaptığını ileri sürdü.

Yıkım ekipleri yağmurun başlaması nedeniyle yıkımı ileri bir tarihe erteledi. - MUĞLA

Marmaris'te yıkım gerginliği
Marmaris'te yıkım gerginliği
Marmaris'te yıkım gerginliği

Marmaris, Bozburun, Selimiye, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te yıkım gerginliği - Son Dakika


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