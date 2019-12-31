Marmaris'te yılbaşı için üst düzey güvenlik tedbirleri alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te yılbaşı için üst düzey güvenlik tedbirleri alındı - Son Dakika

Marmaris'te yılbaşı için üst düzey güvenlik tedbirleri alındı

13 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yılbaşı gecesi için üst düzey güvenlik tedbirleri alındı.

Marmaris'te yılbaşı için üst düzey güvenlik tedbirleri alındı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yılbaşı gecesi için üst düzey güvenlik tedbirleri alındı.


Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, alınan önlemlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Özellikle saat 24.00 ten sonra alkollü araç sürücüleri için denetimler üst düzey olacak. İçkili ve içkisiz umuma açık ve umuma mahsus yerler Jandarma ve Emniyet birimlerince denetlenecek olup yürütülecek denetimlerde kamunun güvenliğini ve istirahatini teminen, oluşabilecek olaylar ve ihbarlara karşı duyarlı olunarak durumun niteliğine göre seri şekilde müdahale edilecektir. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak, devriye uygulamaları artırılacaktır. Özellikle halka açık alanlarda yapılan eğlenceler de kontroller çok daha sıkı olacak. Marmaris Belediyesi de hazırlıklarını tamamladı yılbaşı gecesi için tüm ekip görev başında olacak. Sağlık hizmetleri birimleri kesintisiz hizmet ve muhtemel kazalara karşı 24 saat nöbet esasına göre görev başında olacaklardır. Telekom Müdürlüğü ve Posta İşletme Merkezi Müdürlüğünce hizmetlerin aksatılmadan ve vatandaşların taleplerine cevap verecek şekilde sürdürülmesi maksadıyla, haberleşme ile ilgili gerekli teknik önlemleri önceden planlayacak ve uygulanmasını sağlayacak. İlçede meydana gelebilecek elektrik arızaları konularda gerekli önlemleri almak üzere yeterli düzeyde personel, araç ve ekiplerin hazır olarak bulundurulması sağlanacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca itfaiye ekipleri olabilecek bir yangın ihbarına karşı anında müdahale yapılabilmesi için hazır bulundurulacak" dedi. - MUĞLA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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