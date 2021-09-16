MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonrası söndürülürken, 1 dekar alan yanarak zarar gördü.
Hisarönü Mahallesi inbükü mevkiinde bugün yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 50 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI - Son Dakika