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MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI - Son Dakika

MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI

16.09.2021 21:12

MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonrası söndürülürken, 1 dekar alan yanarak zarar gördü.

MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonrası söndürülürken, 1 dekar alan yanarak zarar gördü.

Hisarönü Mahallesi inbükü mevkiinde bugün yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 50 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI
MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI
MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI
MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI

Marmaris, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI - Son Dakika
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