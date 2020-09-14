Marmaris'te yöresel ürünler pazarı açıldı - Son Dakika

Marmaris'te yöresel ürünler pazarı açıldı

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nın ev sahipliğini yaptığı Yöresel Ürünler Pazarı açıldı.

Marmaris'te yöresel ürünler pazarı açıldı, System.String[]

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nın ev sahipliğini yaptığı Yöresel Ürünler Pazarı açıldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ürünlerin tüketiciyle buluştuğu pazarın açılış kurdelesini Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve Meclis Üyesi Hasan Yaylalı kesti.

Marmaris Belediyesi iştiraki Halk A.Ş. tarafından organize edilen etkinliğin açılışını Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptı. Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve Meclis Üyesi Hasan Yaylalı'nın da katıldığı açılışın ardından Başkan Oktay, tüm stantları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler diledi. Öte yandan salgına karşı dikkatli olunması ve önlemlere uyulması konusunda da uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Kesinlikle maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermeyeceğiz. Bu konuda tüm ekibimize gereken talimatı verdim. Ziyaret edecek vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Marmaris Halk A.Ş.'nin Genel Müdürü Nalan Demiray da "Pandemi döneminin getirdiği bazı bilinmezlikler karşısında tüm faaliyet alanlarımızdaki çalışmalarımıza özenle devam edeceğiz. Halkımızın bu dönemde hassas olduğu ve toplum sağlığını öncelikli olarak ilgilendiren, hijyen temelli hizmetlerin devamlılığı konusunda taviz vermeyeceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.

Ziyaretçilerin ateş ölçümü yapılarak alana alındığı etkinlikte zabıtalar megafonlarla sosyal mesafe uyarısında bulundu. Temizlik işleri ekibi de rutin olarak alanda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Etkinlik 25 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. - MUĞLA

Mehmet Oktay, 19 Mayıs, Marmaris, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te yöresel ürünler pazarı açıldı - Son Dakika

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