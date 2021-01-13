Marmaris'te Yunanistan'a ticari vize başvuruları kabul edilmeye başlandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Yunanistan'a ticari vize başvurularının kabul edilmeye başlandığı bildirildi.

Marmaris Ticaret Odasından (MTO) yapılan açıklamada, Oda binasında 2014'ten bu yana hizmet veren Yunanistan vize başvuru ofisinin, salgın nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasından dolayı ara verdiği faaliyetlerine tekrar başladığı belirtildi.

Daha önce başka bir firma tarafından yürütülen başvuru işlemlerinin, yeni dönemde Kosmos Vize Hizmetleri tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTO Başkanı Mutlu Ayhan, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzalanan protokolle vize almak için İzmir'e gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını belirtti.

Çevre il ve ilçelerden birçok kişinin vize başvurusu için İzmir yerine Marmaris'e geldiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu, bu önlendi, zaman ve paradan tasarruf ediliyor. Bu işlemler için binamızdaki bir odayı tahsis ettik. Salgın sebebiyle getirilen seyahat kısıtlamasından dolayı şu anda sadece ticari vize başvuruları kabul ediliyor. Nisan itibarıyla seyahat yasaklarının esnetileceğini ve turistik vize başvurularının da kabul edileceğini ümit ediyoruz."