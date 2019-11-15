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Marmaris'te 'yunus parkının kapatılması' için imza kampanyası

6 saat önce

MARMARİS'te, 5 yıldızlı otelin sahilindeki yunus parkının kapatılması için imza kampanyası başlatıldı.

Marmaris'te 'yunus parkının kapatılması' için imza kampanyası, System.String[]

MARMARİS'te, 5 yıldızlı otelin sahilindeki yunus parkının kapatılması için imza kampanyası başlatıldı. 'Yunus esaretine son' sloganıyla düzenlenen kampanyada 1 saatte 400 imza toplandı.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) öncülüğünde Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu'nun desteğiyle 'Yunus esaretine son' sloganıyla, ilçedeki 5 yıldızlı otelin sahilinde bulunan yunus parkının kapatılması için imza kampanyası başlatıldı. Atatürk Caddesi Saman İskelesi'nde, saat 11.30'da stant açıldı. Yunusların parklarda esir edildiğini anlatan fotoğraf ve dövizler asıldı. Hayvanseverler, caddeden geçen kişilere imza atmaları için çağrıda bulundu. İlçede faaliyet halindeki 40 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra yerleşik yaşayan yabancılar ve Marmarisliler kampanyaya imzaları ile destek verdi. Bir saat içinde 400 imza toplandı. Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Yunus parklarının kapatılması için iki gün süreyle sokakta imza kampanyası başlattık. Sokakta başlattığımız imza kampanyasını bitirerek hizmet binamızda ve sokaklarda dolaşarak destek isteyeceğiz. Bodrum'da vatandaşlar 70 bin imza toplayarak yunus parkını kapattırmıştır. Marmaris'te 5 yıldızlı otelin sahilinde yunus parkı bulunmakta. Buradaki yunuslar esaret altındadır ve durumları kötüdür. Parklarda şifa dağıtıldığı öne sürülen yunuslar ile ilgili bilimsel bir gerçeklik yoktur. Bu parklar sadece ticari amaçlıdır. Zulüm gören ve esaret altında yaşayan bir canlı başka bir canlıya şifa olmamıştır. Toplayacağımız imzaları Muğla Barosu aracılığıyla bakanlıklara ve yurt dışındaki hayvan hakları komisyonlarına göndereceğiz" dedi.İş insanı Burak Yüce, "Bu geç kalınmış imza kampanyasıdır. Yunuslar parklarda değil doğal yaşamları olan okyanuslarda olmalıdır. Umarım kampanya hedefine ulaşır" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:36 Kaynak: DHA
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