Marmaris'te zabıta 10 ayda 6 bin 200 idari işlem yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, zabıta ekiplerince bu yıl denetim ve ihlallerden dolayı 6 bin 200 idari işlem yapıldığı bildirildi.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, 2019 yılında kanun ve kurallara uymayanlar hakkında idari işlemler yapıldı.

Zabıta Müdürlüğünün çeşitli ihlallerden dolayı 6 bin 200 idari işlem uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Zabıta ekiplerinin en çok işlem yaptığı konuların başında trafik kuralı ihlalleri geldi. Ekipler yaya yürüyüş yolları, trafiğe kapalı alanlarda araç kullanan ve bisiklet yollarını ihlal eden 5 bin 40 adet araca ceza yazdı. Ceza yazmaktan memnun değiliz. Yürüyüş yolu ya da çarşı içinde motosikletiyle geçen birisi hem kendinin hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. ya da aracını engelli geçişine bırakan birisi diğer insanların özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Vatandaşlardan isteğimiz hem kendileri hem de başkalarının hayatını kolaylaştırmak için kurallara uymalarıdır."