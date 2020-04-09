Marmaris'te zabıta ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yaptı - Son Dakika

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni önlemler gereği poşetle satılan yaş sebze, meyve, temel gıda ve temizlik malzemelerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında semt pazarı girişinde maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı. Zabıta ekipleri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da katılımıyla alınan önlemleri denetledi.

Salgın tedbirleri kapsamında, poşetle satılması zorunlu hale getirilen yaş meyve ve sebzeler de ekiplerce incelendi. Çürük ürünlerin taze ürünlerin arasına karıştırılmaması için pazarcı esnafı uyarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, semt pazarlarındaki önlemleri üst seviyeye çıkardıklarını bildirdi. Oktay, "Vatandaşlarımızdan da kurallara uymasını bekliyoruz. Tüm diğer çöpler gibi maske ve eldivenlerin de hiçbir biçimde yere atılmaması gerekiyor. Bunun için çöp kutuları yerleştirdik." ifadelerini kullandı.