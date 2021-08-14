MARMARİS'TEKİ 1906 YILLIK ÇINAR AĞACINA BAKIM - Son Dakika

MUĞLA Valiliği, Marmaris ilçesinde bulunan 1906 yıllık dev çınar ağacına bakım uygulandığını açıkladı.

Marmaris'in dağlık mahallesi 650 nüfuslu Bayır'da yörenin simgesi 1906 yıllık dev çınar ağacı için bakım kararı alındı. 29 Temmuz'da Marmaris'te çıkan orman yangınında neyseki zarar görmeyen tarihi ağaç için çalışma yapıldı. Marmaris Ticaret Odası tarafından 1995 yılında, 'tabiat anıtı' olarak tescil ettirilen, çevresi 8.7 metre, yüksekliği 35 metre, çapı ise 2.8 metre olan tarihi çınar ağacı, yılın dört mevsimi bölgeye turist çekmesiyle dikkat çekiyor. Dev çınar ağacının çevresinde Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca yazılı ahşap bilgilendirme levhaları bulunuyor.

Muğla Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde bulunan 9 bin 295 anıt ağacın 1000'i Muğla'da bulunmaktadır. İlimizde meydana gelen orman yangınları sonrasında yapılan hasar tespit çalışmalarında anıt ağaçlarının hiçbirinin zarar görmediği belirlenmiş olup, koruma altında bulunan tarihi anıt ağaçlarının bakım, tedavi ve restorasyon çalışmaları başladı. Marmaris ilçesi Bayır mahallesinde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık çınar ağacının yapılan kontrollerde, bakım onarım ve tedaviye ihtiyacı olduğunun tespiti üzerine İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince asırlık çınar ağacına ihtiyaç duyduğu bakım, tedavi ve restorasyon işlemleri uygulandı" denildi.