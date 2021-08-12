Marmaris'teki 2 bin yıllık ağacın yaraları sarıldı - Son Dakika

Marmaris'teki 2 bin yıllık ağacın yaraları sarıldı

Marmaris'teki 2 bin yıllık tarihi ağaç havadan görüntülendi

MUĞLA - Marmaris'te yaklaşık 2 bin yıldır ayakta duran asırlık ağaç tarihe meydan okuyor. Ağacın yaşam süresini uzatmak için ise katran ve bitkisel karışımlarla pansuman yapılıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan asırlık ağaç havadan görüntülendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bayır Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin yıllık tarihi ağaç geçen onca yıla rağmen halen ayakta durarak tarihe meydan okuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görünümüyle kendine hayran bırakan ağaca katran ve bitkisel karışımla pansuman yapıldı. Asırlık ağaca yapılan pansumanın yanı sıra uzayan dalları da kesilerek bakımı gerçekleştirildi. Anıtlar Kurulu tarafından 'anıt ağaç' olarak tescillenen ve mahallenin simgesi haline gelen ağaç yerli ve yabancı turistlerin ise ilgi odağı haline gelirken, bakımları tamamlanan asırlık ağaç havadan görüntülendi.

"Turistler ağaca ilgi gösteriyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'n ekiplerinin ağaçla ilgilendiğini ifade eden Hasan Vural, "Bu ağaç için 2 bin yaşında olduğunu söylüyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen ekipler ağacı budadılar, çürük yerlerini kestiler. Katran sürerek pansuman yaptılar. Burası turizm noktası. Gelen turistlerde ağaca oldukça fazla ilgi gösteriyorlar" dedi.

Çevre sakinlerinden Esma Alper, "Küçüklüğümden bu yana bildiğim bir ağaç. Bizim bildiğimiz kadarıyla 2 binli yaşlarda. Yetkililer buraya gelerek ağaca bakım yaptılar, katran sürdüler. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Katran ağacın yaralarını sarıyor" diye konuştu.