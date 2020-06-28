Marmaris'teki deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedildi - Son Dakika

Marmaris'teki deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedildi

Marmaris'te meydana gelen deprem, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi.

Marmaris'te meydana gelen deprem, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi.


Afet ve Acil Duru Yönetimi Başkanlığı(AFAD)'ndan edinilen bilgiye göre, saat 20.43'te meydana gelen 5.2 şiddetindeki 61.41 kilometre derinliğinde ve 5.2 şiddetindeki depremin merkez üssünün Marmaris'in 0.30 kilometre açığı olarak tespit edildi. Deprem Marmaris ve Muğla bölgesinin yanı sıra, komşu il Aydın'ın merkezi ile turistik ilçeler Kuşadası ve Didim başta olmak üzere tüm ilçelerinde de hissedildi. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem sırasında büyük korku yaşandı. - AYDIN

Marmaris, Deprem, Aydın, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:18 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'teki deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedildi - Son Dakika
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