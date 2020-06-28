Marmaris'teki deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedildi - Son Dakika

Marmaris'teki deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedildi

Marmaris'te meydana gelen deprem, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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