Marmaris'teki Hafsa Sultan Kervansarayı, müzeye dönüştürülecek - Son Dakika

Marmaris'teki Hafsa Sultan Kervansarayı, müzeye dönüştürülecek

10.03.2021 17:21
Marmaris'teki Hafsa Sultan Kervansarayı, müzeye dönüştürülecek, System.String[]

Kanuni Sultan Süleyman'ın, annesi Ayşe Hafsa Sultan adına Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaptırdığı kervansarayın aslına uygun şekilde müzeye dönüştürülmesi için girişimlere başlandı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın, annesi Ayşe Hafsa Sultan adına Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaptırdığı kervansarayın aslına uygun şekilde müzeye dönüştürülmesi için girişimlere başlandı.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, Rodos'un fethinden üç yıl sonra 1545'te yapımı tamamlanan ve Marmaris Kalesi'nin yakınında bulunan Hafsa Sultan Kervansarayı'nın yeniden ayağa kaldırılması ve yapılış gayesine uygun şekilde yaşatılması için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Açıklamada, İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve yönetim kurulu üyelerinin girişimler çerçevesinde Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ile olumlu görüşmeler yaptığı bildirildi.

Tarihi yapının, ilçedeki kültür turizminin gelişmesine katkı sağlayıp tarihi kale bölgesine de canlılık getireceği vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Kervansarayın özüne ruhuna uygun hale gelmesi vicdanları da rahatlatacaktır. Ecdat yadigarı bu eserin bu durumu bizlere yakışmamaktadır. Güzel görüşmeler yaptık. Olumlu sonuçlar elde ettik. Düşüncemiz aslı iki katlı olan ve şu an atıl durumda bulunan kervansaray içinde Marmaris'in eksiği büyük bir müze yapılması. Bu eser, kültürümüze ve turizmimize değer katacaktır."

Kervansaray hakkında

Giriş kapısında "Bu menzilhaneyi, Sultan Selim Han'ın oğlu, karalar ve denizler sultanı, Arap ve Acem krallarının efendisi Sultan Süleyman Han 1545 yılında yaptırmıştır" ifadesinin yer aldığı Kervansarayın tabelasında yapım amacının da "Rodos seferi sırasında konaklama" olduğu yazılı bulunuyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında Marmaris Kalesi ile yapımını emrettiği ve zamanla özel mülke dönüşen kervansarayın bazı dönemlerde bar ve eğlence mekanlarına dönüştürülmesi tepki toplamış, kamulaştırılmasına çalışılmıştı.

Kanuni Sultan Süleyman, Hisarcık, Marmaris, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'teki Hafsa Sultan Kervansarayı, müzeye dönüştürülecek - Son Dakika


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