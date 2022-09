MARMARİS'TEKİ KAÇAK GÖÇMEN FACİASINDA ÖLEN 6 KİŞİ ARASINDA ANNE VE İKİ ÇOCUĞU VARMIŞ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın toplam 6 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği olayda, kayıp olduğu belirtilen 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dün saat 00.10'da Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salı içerisindeki 66 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler ifadelerinde İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap bir tekne ile Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıkları, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine yardım istedikleri Yunan güvenlik güçleri tarafından alındıkları botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk karasularına yakın bir noktadan geri itildiklerini anlattı. Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonrası yarı batık durumda olan ve can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 yetişkin kadının cansız bedenine ulaşıldı.

EŞİ VE İKİ ÇOCUĞU ÖLDÜ, KENDİ SAĞ KURTULDU

Olayda 4 yaşındaki Abdulvahap ve 9 aylık Asım'ın kardeş oldukları ve anneleriyle birlikte hayatlarını kaybettikleri belirtildi. İki çocuğun babalarının ise sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. Sağ kurtulan babanın iki çocuğu ve eşinin cenazelerini işlemlerinin ardından Muğla'da toprağa vermeyi istediği belirtildi.

2'Sİ BEBEK 5 KİŞİ ARANIYOR

Kayıp olduğu belirtilen 2'si bebek 5 kişi için arama kurtarma çalışmalarının 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 botu tarafından sürüyor. Öte yandan, kurtarılan 73 kaçak göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine götürüleceği bildirildi.

Haber - Kamera Fırat AKAY MUĞLA (DHA)