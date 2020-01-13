Marmaris'teki kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Marmaris'teki kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

6 saat önce

MARMARİS'te, Mesut Demirel (39), tartıştığı kişi ya da kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.

Marmaris'teki kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü, System.String[]

MARMARİS'te, Mesut Demirel (39), tartıştığı kişi ya da kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saban saatlerinde, Armutalan Mahallesi Yeni Datça yolu seyir tepesinde meydana geldi. Bir grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Mesut Demirel tabancayla vuruldu. Demirel kanlar içinde yığılırken, saldırganlar tabancayı ve kavga sırasında kullanılan ekmek bıçağını olay yerinde bırakıp, kaçtı. Seyir tepesindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sırasında suç aletleri de incelenmek üzere alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Armutalan, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:08 Kaynak: DHA
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