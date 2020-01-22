Marmaris'teki Kenan Evren Bulvarı'nın ismi "Bülent Ecevit Bulvarı" oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'teki Kenan Evren Bulvarı'nın ismi 'Bülent Ecevit Bulvarı' oldu - Son Dakika

Marmaris'teki Kenan Evren Bulvarı'nın ismi "Bülent Ecevit Bulvarı" oldu

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye meclisinde alınan karar gereği, Kenan Evren Bulvarı tabelası kaldırılarak yerine Bülent Ecevit Bulvarı yazılı tabela asıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye meclisinde alınan karar gereği, Kenan Evren Bulvarı tabelası kaldırılarak yerine Bülent Ecevit Bulvarı yazılı tabela asıldı.

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaris Belediye Meclisi'nin geçen yıl aralık ayında aldığı kararla İçmeler Mahallesi'ndeki Kenan Evren Bulvarı'nın adı Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirildi, yeni tabela yerine takıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bulvara "devlet adamlığı herkes tarafından kabul edilen" bir isim verdiklerini belirterek "Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki kararlı duruşu ile Kıbrıs Fatihi ismini alan eski Başbakanımız Bülent Ecevit'in ismini verdik. Kendisi 1980 darbesinden de mağdur olan isimlerden biridir. Adını Marmaris'te de yaşatacağız. Bu vesileyle değerli devlet adamı Bülent Ecevit ve geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden yol arkadaşı Rahşan Ecevit'i bir kez daha saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Marmaris'teki Kenan Evren Bulvarı'nın ismi Bülent Ecevit Bulvarı oldu

Bülent Ecevit, Marmaris, Muğla, Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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