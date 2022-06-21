Marmaris'teki orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına yönelik söndürme çalışmalarına Mehmetçiğin de destek verdiği bildirildi.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına yönelik müdahale devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı tarafından tespit edilen yangına müdahale için Muğla Valiliğinin talebi üzerine Aksaz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile personel görevlendirildi.
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