Marmaris 'teki orman yangınında, dün gece alevlerin, Yeşilbelde mevkisindeki Katı Atık Depolama Tesisi'ne yaklaşık 100 metre kala söndürüldüğü belirlendi. Yangının tesise sıçramaması için çevredeki birçok ağacın traşlama yöntemiyle kesildiği ve çok sayıda kara aracıyla ekiplerin de bölgede gece boyunca nöbet tuttuğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (5) - Son Dakika

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