Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi
MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını 10 ton su atma atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi
Kaynak: İHA
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