Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi

23.06.2022 20:03

Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi.

Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi

MUĞLA Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını 10 ton su atma atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi

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Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi - Son Dakika
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