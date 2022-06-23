Son dakika haber: Bakan Soylu: Yangının Nasıl Çıktığına Yönelik Bir Tespitimiz Var. Bir Kimlik Tespit Edildi. Yakın Zamanda Açıklayacağız

Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'teki orman yangını CH-47 Chinook tipi helikopterden görüntülendi - Son Dakika

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