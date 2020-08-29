Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Karacasöğüt Altınsivri mevkiindeki ormanlık alanda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 4 helikopter, 16 arazöz ile havadan ve karadan müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

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