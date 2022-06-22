Merkezin bahçesinde bulunan araçlar trafik ekipleri tarafından güvenli alanlara yönlendirildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bakan Kirişci, Marmaris'te yangından etkilenen ailelerle görüştü - Son Dakika

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