Son dakika haberi! Bakan Kirişci, Marmaris'te yangından etkilenen ailelerle görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bakan Kirişci, Marmaris'te yangından etkilenen ailelerle görüştü

22.06.2022 17:06

Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında, Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine başlandı.

Marmaris'teki orman yangınında, Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine başlandı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini sürdürüyor.

Değirmenyanı mevkisinde bulunan yangın koordinasyon merkezinin üst kısımlarında rüzgarın şiddetini artırması ve alevlerin yükselmesi nedeniyle olası bir tehlikeye karşı merkezin boşaltılmasına başlandı.

Merkezin bahçesinde bulunan araçlar trafik ekipleri tarafından güvenli alanlara yönlendirildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Alevlerin alana yaklaşmasını önlemek için arazözlerin yanı sıra bölgeye hava araçları da yönlendirildi.

Yangın yönetim merkezi bahçesine de arazözler ve TOMA'lar getirildi.

Öte yandan Değirmenyanı ve Hisarönü mahallelerinde de yangının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekipler çalışma yürütüyor.

Emniyet ile jandarma ekiplerince, bölgedeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara yangının sıçramaması için TOMA'larla su sıkılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile yürütülen çalışmaları havadan inceledi.

Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor.

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Son dakika haber: Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti Son dakika haber: Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz' Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Kirişci, Marmaris'te yangından etkilenen ailelerle görüştü - Son Dakika

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