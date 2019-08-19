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Marmaris'teki orman yangını söndürüldü

57 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 arazöz ile orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.
Ekiplerce, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması sürerken, tehlike oluşturan çam ağaçları kesildi.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Marmaris, Beldibi, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:12 Kaynak: AA
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