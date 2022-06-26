Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler (2) - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler (2)

26.06.2022 22:49
Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ORMAN İŞÇİLERİNE TEŞEKKÜRCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris ilçesinde 5'inci gününde kontrol altına alınan orman yangınını söndürme çalışmalarında uykusuz kalan orman işçileri ile görüntülü görüşerek teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ORMAN İŞÇİLERİNE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris ilçesinde 5'inci gününde kontrol altına alınan orman yangınını söndürme çalışmalarında uykusuz kalan orman işçileri ile görüntülü görüşerek teşekkür etti.Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Değirmenyanı mevkisinde kurulan Koordinasyon Kriz Merkezi'nde orman işçileri ile yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Kirişci'yi arayarak orman işçilerine teşekkür etti. Erdoğan, "Herhangi bir olay cereyan etmeden bu işi bitirdiniz. Tabi 4 bin 500 hektar gibi bir arazi maalesef helak oldu. Dikimini yapmak suretiyle fidanlarımızı ekeceğiz ve yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğü, gerek tüm STK'lar hep birlikte mücadele verdik" dedi.

Cavit AKGÜN- Fırat AKAY/ MUĞLA,


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler (2) - Son Dakika
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