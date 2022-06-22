Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (5) - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (5)

22.06.2022 10:45
Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (5)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor.

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (5) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (5) - Son Dakika
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