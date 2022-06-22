Marmaris'teki orman yangınına müdahale için 4 ilden AFAD ekipleri görevlendirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekiplerin görevlendirildiğini, 4 ildeki ekiplerin de teyakkuz haline geçirildiğini bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'teki orman yangınına müdahale çalışmalarının Orman Genel Müdürlüğü ile eş güdüm halinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirildiği; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekiplerinin de teyakkuz haline geçirildiği kaydedildi.