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Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (4) - Son Dakika

Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (4)

31.07.2021 00:15
Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (4), System.String[]

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY YANGIN BÖLGESİNDEKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının yoğunlaştığı Asparan bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY YANGIN BÖLGESİNDE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının yoğunlaştığı Asparan bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Devletin tüm kurumlarının, başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere bölgede özverili şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Ersoy, "Özellikle Marmaris'te kurumlar çok iyi örgütlenmiş durumda. Askeri üsten de bugün çok büyük takviye geldi. Emniyet güçlerimizden gelen TOMA'lar da dahil olmak üzere, çalışmalarla yangın bölgesini kontrol altına almaya çalıştık. Şu anda Asparan ve Turunç bölgesi olmak üzere 2 bölgede sıkıntımız var. Ekiplerimiz 24 saat çalışıyor. Amacımız alevleri kontrol altında tutup yarın sabaha hazırlamak. Saat altı, altı buçuk gibi, günün ağarmasıyla birlikte, helikopter ve uçaklarımızın çalışmasıyla ve inşallah rüzgarın da bize yardım etmesiyle yangını boğmaya çalışacağız. Beni en çok sevindiren, ekiplerimizin çok özverili çalışması ama ayrıca halkımızın, gönüllülerimizin, gençlerimizin burada nöbet tutup ekiplerimize destek vermesi. Ekiplerimize her türlü desteği veriyorlar, Allah hepsinden razı olsun. Bu inanç olduğu müddetçe biz de inanıyoruz ki bu yangın belasını en kısa sürede el birliğiyle atlatacağız" dedi.

'BIRAKSAK HALKIMIZ YANGIN BÖLGESİNE GİRECEK'Hava şartlarının çok kötü olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Şu anda çok kuru bir hava var. Yangın için gerekli olan bütün elverişli ortam var. Maalesef Türkiye'ye has bir ortam da değil bu. Avrupa haritasına baktığınız zaman, yangın haritasına birçok kıyı ülkesinde yangın şu anda ilerlemiş durumda. Bizim ülkemizde de çok kuru bir hava var şu anda rüzgar da yoğun esiyor. Bugün rüzgar akşam itibariyle bizim lehimize. İnşallah bu şekilde devam ederse, ekiplerimizle birlikte yangını boğacağız. Ama bu sadece ekiplerin ve kurumların çalışmasıyla olacak bir şey değil, bize güç veren halkımız var. Bıraksak onlar girmek istiyor zaten yangın bölgesine. Hiç gerek yok, onlar bize her türlü desteği veriyorlar zaten. Ekiplerimiz çok özverili şekilde çalışıyor. İnşallah bu işin altından hep beraber kalkacağız. Ama tabii ki keşke can kaybı olmadan, yaralı olmadan bu işin altından kalksaydık. Bugün Şahin kardeşimizin cenazesine de gittik. Saat 17.00'da defnettik kendisini. Allah rahmet eylesin diyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Antalya'da da 3 tane kaybımız var, onlara da Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımız da hızlı bir şekilde taburcu olmaya başladı, bizi en çok sevindiren o. İnşallah yeni yaralılar olmadan, yeni kayıplar olmadan bu işin altından kalkacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.'YANGIN YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAKTA'

Ersoy, şu anda en büyük hedeflerinin yangını en hızlı şekilde söndürmek olduğunu belirterek, "Şu anda yangın yerleşim bölgelerinden uzakta, bütün çabamız da bu bölgelere gelmeden yangını kontrol altına alıp söndürmek. Şu anki duruma baktığımızda da kontrolümüzde gidiyor gibi gözüküyor" dedi.

Davut CAN/MARMARİS (Muğla),


Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (4)
Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (4)
Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (4)

Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (4) - Son Dakika


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