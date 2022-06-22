Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (7) - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (7)

22.06.2022 16:34
Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (7)

OGM'DEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI İLE AÇIKLAMAOrman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam çıkan ve 200 hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangınlarına müdahaleye yönelik eleştirilere yanıt verdi.

OGM'DEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI İLE AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam çıkan ve 200 hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangınlarına müdahaleye yönelik eleştirilere yanıt verdi. OGM'nin Twitter'daki hesabından, hava araçlarının neden aynı anda havada olmadığına ilişkin açıklama yapıldı. Hava araçlarının, pilotlar ile sivil hava araçlarının güvenliği ve yangınla mücadelenin kesintiye uğramaması açısından timler halinde hareket ettiği belirtilerek, "Yakıt ikmali, su alma süresi gibi hesaplamalar ve koordinatların yangının ilerleyişine göre yeniden planlaması gibi etkenlerle hepsinin aynı anda uzun sürede havada olması mümkün değildir. Dar bir hava sahasında rüzgar ve coğrafya gibi etkenleri de göz önünde bulundurduğumuzda aynı anda onlarca hava aracının çalıştırılması hava trafiğini ve can güvenliğini riske atar. Bu nedenle birkaç hava aracından oluşan tim havalanıp görevini gerçekleştirip konuşlandığı yere dönerken bir diğer tim yangına müdahale için kalkış yapar" denildi.

'TEKNOLOJİ DESTEĞİ İLE KARAR ALINIR'Yangın komuta merkezinden tespit edilen kritik su atma bölgeleri için hedefin türüne göre uygun hava araçları seçilerek, hava aracı timleri oluşturulduğu kaydedilip, "Bu timler kendilerine tahsis edilen hedef bölgelere su atışları ring dediğimiz bir sırada atarlar. Buradaki amaç yangın üzerine sürekli su atılabilme imkanı için su alma ve atma noktaları arasında hava araçlarının bir düzen halinde uçmasıdır. Görevler esnasında farklı havacılık sistemleri ile uçakların güvenliği sağlanır. Aynı zamanda sivil ve askeri havacılık sistemleri ile de koordinasyon kurulur. Sanıldığı kadar basit bir konu değildir. Teknoloji desteği ile karar alınır" açıklaması yapıldı. 'HAVA TRAFİĞİMİZİ GÖZLEMLERKEN BU BİLGİLERE DİKKAT EDİN'Helikopterlerin 5 kilometrelik alandaki yangın havuzu ve göletlerden daha sık su alıp attığı belirtilerek, "Amfibik uçaklar, denizden veya büyük göllerden su alır bu nedenle helikopterlere göre daha seyrek müdahalede bulunur. Tanker uçaklara ise havaalanında su dolumu yapılır. Bu dolum daha uzun sürer. Yangın söndürme uçaklarımızla ilgili hava trafiğini gözlemlerken bu bilgilere dikkat ederseniz çok mutlu oluruz. Çünkü pilotlarımızın, yangın söndürme personellerimizin, yangın uzmanlarımızın tek amacı yangını söndürmek. Yangınla mücadele tıpkı savaş gibi. Birkaç cephede uzun süren zorlayıcı şartlar altında mücadele ediliyor. Bu zorlu görevde moral ve motivasyon son derece önemli. Milletimizin desteği, kahramanlarımızın gücüne güç katıyor" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA,


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Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (7) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (7) - Son Dakika
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