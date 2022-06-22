Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (8) - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (8)

22.06.2022 19:32
Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (8)

'1973'TE BÖYLE BİR YANGINI BURADA ANNEM YAŞAMIŞ, ŞİMDİ DE BİZ YAŞIYORUZ'Marmaris'teki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, alevlerin tehdit etmesi nedeniyle 20 evin tahliye edildiği Değirmenyanı mevkisinde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

'1973'TE BÖYLE BİR YANGINI BURADA ANNEM YAŞAMIŞ, ŞİMDİ DE BİZ YAŞIYORUZ'

Marmaris'teki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, alevlerin tehdit etmesi nedeniyle 20 evin tahliye edildiği Değirmenyanı mevkisinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekiplerin söndürme çalışmalarına, evlerini alevlerden korumak isteyen vatandaşlar da destek veriyor. Alevlerin yaklaştığı evlerden birinin sahibi olan Ziya Şimşek, yangının söndürülmesi için ekiplerin var gücüyle çalıştığını söyledi. "İnşallah kimsenin evine bir şey olmadan bu doğal afeti atlatacağız" diyen Şimşek, "Oğlum da Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor. O da dünden beri alevlerle mücadele ediyor. Burada en son 1973 yılında böyle bir yangın çıkmış. Ben görmedim ama annem o yangını yaşamış. Çok zor bir durum" dedi.

'HEP KENDİME AİT EVİM OLSUN İSTEDİM, YANARSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM'

Ziya Şimşek'in eşi Fatma Şimşek ise 23 yıl boyunca kayınvalidesiyle birlikte yaşadığını belirtip, "Hep kendime ait bir evim olsun istedim. Yıllar sonu oldu. Gözümün önünde yanarsa çok üzülürüm. Oğlum da 27 yaşına girdi. Eşimle yemedik, içmedik ona da ev yaptık. Umarım o eve de bir şey olmaz" dedi.

Davut CAN/ MARMARİS (Muğla),


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Marmaris'teki orman yangınının boyutu uydu görüntülerine yansıdı! Durum oldukça vahim Marmaris'teki orman yangınının boyutu uydu görüntülerine yansıdı! Durum oldukça vahim Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor
Kaynak: DHA

Marmaris, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (8) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (8) - Son Dakika
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