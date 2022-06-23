Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 400 hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangını, 3'üncü günde, 5 ayrı noktada ilerliyor. Alevlere 27 helikopter ve 14 uçakla havadan; 253 arazöz, 26 su tankeri, 2 bin 604 orman işçisi ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla da karadan müdahale ediliyor.

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde Küfre Koyu'ndaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, 21 Haziran günü saat 20.02'de yangın çıktı. Çubucak, Okluk Koyu ve Hisarönü Körfezi olmak üzere 3 noktada etkili olan yangına ilk etapta 1 helikopter, 4 arazöz, 7 dozer ve 160 orman işçisiyle müdahale edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederken İzmir, Antalya, Burdur ve Denizli'den çok sayıda arazöz ve takviye ekip de bölgeye sevk edildi. Takviye olarak gönderilen 1 helikopter, 140 arazöz, 6 dozer, 416 orman işçisiyle alevlere daha etkin müdahalede bulunuldu. Alevlerin yaklaştığı Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde 31 ev, görevlilerin uyarısıyla boşaltıldı. Havanın kararmasıyla alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, havadan yanan alanları inceleyip, Değirmenyanı Koordinasyon Merkezi'nde de söndürme çalışmalarıyla ilgili Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'tan brifing aldı.