? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Marmaris 'te 3 gündür süren orman yangınıyla ilgili Değirmenyanı Kriz Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu, 'Marmaris'teki yangının çıkış nedeni sabotaj mı?' sorusuna cevap verdi: Tespit edilen bir şüpheli var

Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Süleyman Soylu, Vahit Kirişci, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (3) - Son Dakika

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