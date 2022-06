Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (3)

BAKANLARDAN KRİZ MERKEZİNDE AÇIKLAMA

? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te 3 gündür süren orman yangınıyla ilgili Değirmenyanı Kriz Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yangınla ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren Bakan Kirişci, "Havada bugün itibarıyla 12 uçağımız ve 45 helikopterimiz görev yapıyor. Herhangi bir şekilde uluslararası yardım talebinde bulunmadık ama tıpkı bizim geçmiş yıllarda yaptığımız gibi dost ve kardeş ülkelerin bize yardım etme duyguları onlardan da aynı şekilde geldi. Katar 3 helikopterini, Azerbaycan 'ımız da 1 uçağını tahsis edecekleri bilgisini verdi. 48 helikopterimiz, 13 de uçağımız olacak. Sayı 61'e çıkacak. Sahada 253 arazözümüz aktif olarak kullanılıyor. Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunuyorum, 24 TOMA'mız şu anda vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak üzere ormanımızda görev almış durumda. 2 bin 600 personelimiz sahada kahramanca mücadele veriyor. Kızılay 'ımız ve Türkiye İzcilik Federasyonu var. Tek tek isimlerini saymak güzel ama atladıklarımız olursa onlar bizi bağışlasınlar. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız burada bu mücadeleye destek veriyor. Meteorolojik veriler bizim çalışmalarımıza ışık tutuyor. Bugün sabah itibarıyla artık özellikle havanın nemi yüzde 91'ler düzeyine çıktı. Meteorolojik verilerden de olumlu manada yararlandık. Bugün için düne göre rutubetin yüksek olacağı yönünde. Hava hızının bir miktar artacağı ama dünkü düzeyde olmayacağı yönünde veriler var. Sıcaklık da 23 ile 34 derece arasında değişmiş olacak" diye konuştu.'274 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'Bakan Kirişci, AFAD 'ın çalışmaları ve katkılarından bahsederek, "AFAD'ımız da çalışmalarıyla bizim gücümüze güç katıyor. 103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin, diye tahliye edilmiş durumda. Bunlara da çok büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. Biz ormanımızın bir dalına bile zarar gelsin istemiyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza bize verdiği araç gereç desteği nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz. Geçen yıl Muğla 'da yaklaşık 50 bin 500 hektarlık bir alanda yüreklerimiz yandı" dedi. '3 BİN HEKTAR ALAN ETKİLENMİŞ DURUMDA'Bakan Kirişci, yangının kontrol altına alınacağını kaydederek, "Temennimiz, akşama doğru daha somut gelişmeler olacağını yönünde. Bekliyoruz. Soğutma işlemleri tamamlanıp yangın bittikten sonra bu alanlar için herhangi bir spekülasyona meydan vermeden ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Buralar ülkemizin en gözde yerleri. Orman Genel Müdürlüğü olarak her türlü tahsis işlemlerini dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik. Yangın nedeniyle hava araçlarımızın uçuşları nedeniyle gürültü oluyor. Bu nedenle burada tatilini yapanlardan helallik istiyoruz. Yaklaşık 3 bin hektar civarında bir alan etkilenmiş durumda" diye konuştu. SOYLU: NASIL KAOS OLUŞTURABİLİRİM, ANLAYIŞIYLA KARŞI KARŞIYAYIZİçişleri Bakanı Soylu da yangın üzerinden yapılan eleştirilere yanıt vererek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin afetler ve yangınlar konusunda kabul edilmiş bir üstünlüğü bulunuyor. Bu yangınlarda büyük bir mücadele ortaya konuluyor: bunun yanı sıra depremler, sellerle mücadele ortaya konulmuştur. Her bir canlıyı korumaya yönelik anlayışı devam etmektedir. Hiçbir gün siyaset devşirmedik. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meselede 'Nasıl kaos oluşturabilirim' şeklinde bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yapmak istediklerini, vazifelerinin ve görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu sanki sadece hükümete ait bir sorumluluk. 'Bunlara nasıl çelme takarız' anlayışıyla Aydın 'a giderken uğrayayım, dostlar alışverişte görsün, anlayışı kabul edilemez bir anlayıştır. Meselenin lojistiğinin ve diğer bütün desteklerinin nasıl sağlanacağını, aynı zamanda kamu araçlarının nasıl ortaya konulabileceğini bir program ve çerçeve içinde her şey yapılmıştır. 'Gece görüşlü araçlar nerede' diyor. Bir ana muhalefet partisi genel başkanı açıklama yapacaksa devletin gelenek ve adabına uygun bir şekilde olmalı. Ne zaman olduysa kendisine bilgiyi vermişizdir. Tüm bilgiler kendilerine iletilmektedir. Türkiye'nin hava aracı açısından aldığı tedbirler bugün Marmaris'teki vatandaşlarımız da görmektedir. Senkronize bir çalışma başından beri devam etmektedir ve devam edecektir. Hani geçen sene belediyelerinizden yardım topluyordunuz. Yapacağınız işin, söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. 3-4 saatlik uykularla ayaktayız, insanların emeklerine yazık. Beceriksiz kim? Çok para toplayacaksan belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemek olmaz. Türkiye'nin bunu kaldıracak bir gücü yoktur."'GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DE UÇUŞA BAŞLAYACAK'Bakan Soylu, gece görüşlü helikopterlerin de bu gece veya yarın uçuşa başlayacağını dile getirerek, "Dünden beri Cumhurbaşkanı'mıza sürekli olarak bilgi arz ediyoruz. En son geçen gece aradım. Saat 03.30'du. Devlet bütün ciddiyetiyle duruma hakim. Akşener, Meclis kürsüsüne çıkıyor, laf üretiyor, gece görüşlü helikopterle ilgili. Bu çok riskli bir iştir. Gece görüşlü helikopterler normal gece uçan bir helikopter gibi değildir. Gece görüşlü helikopterlerle ilgili o kadar iyi hesaplama yapmak lazım ki başka faciayla karşı karşıya kalmayalım. Planlamalarda temmuzun başında gece görüşlü helikopterler konusunda anlaşmalar yapıldı. Türkiye her meselesini özellikle afet, orman yangınları gibi vatandaşının mağdur olabileceği konuları yönetebilecek kudrettedir. Şu ana kadar 1500 sorti var. Devlete iftira atmak doğru değildir, yanlış bir davranıştır. Gece görüşlü helikopterler de bu gece veya yarın gece uçuşuna başlayacaktır. Bu bir planlamadır" dedi.'NASIL ÇIKTIĞINA DAİR TESPİTİMİZ VAR'Bakan Soylu, yangının nasıl çıktığına dair tespitleri ve 1 kişinin kimliği olduğunu da vurgulayarak, "Bu konuda hepimizin ortaya koyacağı tedbirleri bir şekilde düşünmek durumundayız. Orman yangınının başlangıç konusunu bir kez daha konuştuk. Bir koy ve bizim bir tespitimiz var. Hem emniyet istihbaratımızın hem de jandarmamızın tespiti oldu. Yakın bir zaman diliminde bir açıklama yapacağız. Yangının nasıl çıktığına dair tespitimiz ve 1 kişinin kimliği var. Arkadaşlarımız konunu üzerindeler, nasıl çıktığını, nasıl ortaya konulduğu yönünde de tespitleri söz konusu. Çıkış noktasını görürseniz daha iyi anlayabilme kabiliyetine sahip olabilirsiniz" diye konuştu. O KOY HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİÖte yandan yangının ilk başladığı yer olan Küfre Koyu, havadan görüntülendi. Cavit AKGÜN- Fırat AKAY/ MUĞLA,