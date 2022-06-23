Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (6) - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (6)

23.06.2022 16:14
Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (6)

KURTARMA GÖNÜLLÜSÜ KADINLAR SAHADAMarmaris'teki orman yangınında söndürme çalışmaları, hem havadan hem de karadan sürerken, destek veren arama- kurtarma gönüllüsü kadınlar da sahadaki görevlerini yerine getiriyor.

KURTARMA GÖNÜLLÜSÜ KADINLAR SAHADA

Marmaris'teki orman yangınında söndürme çalışmaları, hem havadan hem de karadan sürerken, destek veren arama- kurtarma gönüllüsü kadınlar da sahadaki görevlerini yerine getiriyor. Kadınların da bulunduğu, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, bölgede söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Geçen hafta sonu YKS'ye giren ve Marmaris'e yangını söndürme çalışmalarına katılmak için gönüllü gelen Irmak Demir (18), "Dünden beri buradayız ve çalışmalara katılıyoruz. Daha yeni sınav stresini kurtuldum, derken böyle bir şeyle karşılaşmak hem çok üzücü hem de çok stresli. Bir yandan da burada yaşayan insanlara bir yardımım dokunacağı için de çok mutluyum. Birilerine faydalı olabiliyorsak bizler için ne mutlu. 1,5 sene önce ANDA'ya katıldım. Sürekli olarak böyle stresli ortamlarda olduğumuz için bir süre sonra alıştık. Geçen yaz çıkan yangınlarda çalışmalara katılamamıştım. Gelemediğim için çok üzülmüş ve 'Allah bir daha yaşatmasın' diye dua etmiştim ancak bu defa burada olmak gibi bir durumum oldu. Benim için gerçekten çok tuhaf bir durum oldu. İnşallah kimsenin burnu kanamadan atlatacağız" dedi.Daha önce 2 yıl AFAD gönüllüsü olan ve son 9 aydır ANDA gönüllüsü olduğunu belirten muhasebeci Ayşegül Çam, "Keşke afetler hiç olmasa ama maalesef oluyor ve biz de gelmek durumunda kalıyoruz. Ailemizi, çocuklarımızı bırakıp buraya geliyoruz. Kadınların her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Türk kadınları her daim güçlüydü, biz de güçlü kadınlarız. Gücümüzü göstermek için buradayız. 15 yaşında bir çocuğum var. Bana buraya gelirken, 'Seninle gurur duyuyorum, kolay gelsin anneciğim' dedi" diye konuştu. 'KARNELERİ VERDİK, BURAYA GELDİK'ANDA'nın bir diğer kadın gönüllüsü öğretmen Deniz Küçükzeybek ise "Çocuk gelişimi çıkışlı, özel eğitim öğretmeniyim. 2021-2022 eğitim öğretim yılını kapatır kapatmaz kendimi burada buldum. Karneleri verdik, hemen buraya geldik. Üzücü olaylar yaşıyoruz. Burada olmak üzücü ama bir o kadar da gurur verici. Saha çalışmalarına da katıldık ancak şu an koordinasyon merkezindeyiz. ANDA'yı İzmir depremiyle tanıdım, o zamandan beri de saha çalışmalarına katılıyorum" dedi.

Davut CAN/ MUĞLA,

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Kaynak: DHA

Araştırma, Marmaris, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (6) - Son Dakika
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