Marmaris 'teki orman yangınında söndürme çalışmaları, hem havadan hem de karadan sürerken, destek veren arama- kurtarma gönüllüsü kadınlar da sahadaki görevlerini yerine getiriyor. Kadınların da bulunduğu, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, bölgede söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: DHA

Araştırma, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (6) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.