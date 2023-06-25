Marmaris'teki Orman Yangınında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi - Son Dakika
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Marmaris'teki Orman Yangınında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

25.06.2023 17:07

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören bölgede bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen cesedin Belçika uyruklu Khiari Mohammed'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yangında 5 hektar orman zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5 hektar ormanın zarar gördüğü yangınının çıktığı bölgede bulunan ve yapılan otopside boğularak öldürüldüğü belirlenen cesedin Belçika uyruklu Khiari Mohammed'e (32) ait olduğu tespit edildi. 2 savcısının görevlendirildiği olayla ilgili olarak, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, 23 Haziran saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangına 9 helikopter ve 6 uçakla havadan, 6 kamyonet, 2 ilk müdahale aracı, 34 arazöz, 17 su ikmal aracı, 6 dozer, 6 treyler, 13 minibüs, 5 yakıt tankeri, 1 seyyar tamir aracı, 1 yangın yönetim aracı, 20 teknik personel, 18 orman mühendisi ve 380 işçiyle karadan müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin destek verdiği söndürme çalışmalarıyla 3 saatte kontrol altına alınan yangında 5 hektar orman zarar gördü.

DELİL YETERSİZLİĞİ

Yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin cesedinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cesetle ilgili olarak M.A. adlı kişi gözaltına alındı. 'Kasten orman yakma' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan, 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama', 'Cinsel istismar' ve 'Tehdit' gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

KAMERA KAYITLARI TEK TEK İNCELENİYOR

Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesede yapılan otopside, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için alınan kan numunesi ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. 2 savcının görevlendirildiği olayla ilgili, bölgedeki kamera kayıtları tek tek incelenirken, soruşturma da kapsamlı olarak yürütülüyor. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de görevlendirildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucu çok sayıdaki güvenlik kamerası görüntüsünün tek tek incelenmesi ve vatandaşlar ile yapılan görüşmeler sonucunda cesedin Belçika uyruklu Khiari Mohammed'e ait olduğu belirlendi. Mohammed'in yakınlarının teşhis ve DNA eşleştirmesi için Türkiye'ye çağrıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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