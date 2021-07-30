Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan devam ediyor - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ile Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

Yangına havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, yangın söndürme işçisi, İstanbul, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Eskişehir'den gelen itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Bölgede ormanlık alana yakın noktalarda bulunan ev ve villalar ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Bazı vatandaşlar hayvanlarını yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Havanın kararmasıyla hava araçlarıyla müdahaleye ara verildi, çalışmalara karadan devam ediliyor.

Vatandaşlar alevlerden kaçan yaralı hayvanları veterinerlere yetiştiriyor

Öte yandan Marmaris'e bağlı Asparan mevkisinde devam eden orman yangınına gün boyunca havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edildi. Bölgedeki çalışmalar ve yanan alanlar drone ile de havadan görüntülendi.

Söndürme çalışmalarında mücadele eden ekiplere, vatandaşlar da destek oldu. Bazı bölge sakinleri orman ekiplerinin su ve gıda ihtiyaçlarını karşılarken, bazıları da alevlerden kaçabilen hayvanlara ilk müdahalelerini yapıp veterinerlere yetiştiriyor.

Ekiplere destek veren Serdar Duman da bölgede yanma tehlikesi geçiren 2 kaplumbağayı kurtardı.

Duman, AA muhabirine, ilçede yaşadığını ve yardım için bölgeye geldiğini söyledi. Bölgede hortumların arasında iki tane ters yatmış kaplumbağa gördüğünü anlatan Duman, "Onları hemen düz çevirip, üzerine su döktüm, serinlettim. İlçeye gidince de veterinere götüreceğim." dedi.