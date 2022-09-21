Denizli Çardak'ta Helikopter Düştü. Vali Atik: Bir Kişinin Ağır Yaralı Olduğu Anlaşılmıştır - Son Dakika
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Denizli Çardak'ta Helikopter Düştü. Vali Atik: Bir Kişinin Ağır Yaralı Olduğu Anlaşılmıştır

21.09.2022 17:03
Denizli Çardak'ta Helikopter Düştü. Vali Atik: Bir Kişinin Ağır Yaralı Olduğu Anlaşılmıştır

Marmaris’teki orman yangınını söndürmeye giden helikopter, Denizli’nin Çardak ilçesinde düştü. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, “İlimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre bir kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır” açıklamasını yaptı.

Marmaris'teki orman yangınını söndürmeye giden helikopter, Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "İlimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre bir kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için giden helikopterlerden biri Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, ilk tespitlere göre bir kişinin ağır yaralı olduğunu ve olayla ilgili araştırma başlatıldığını duyurdu.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İlimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Denizli Çardak'ta Helikopter Düştü. Vali Atik: Bir Kişinin Ağır Yaralı Olduğu Anlaşılmıştır - Son Dakika
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