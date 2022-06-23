Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti - Son Dakika
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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti

23.06.2022 18:52
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan arman yangınıyla ilgiliyle 1 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili şüphelinin suçunu itiraf ettiğini belirterek "O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş" ifadesine yer verdi.

Salı günü akşam saatlerinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın için söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, yangını henüz kontrol atına alamamışken yangının çıkış nedeni de araştırılmaya devam ediyor.

ORMANI YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Marmaris'teki orman yangını devam ederken, bir kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etti.

"OLAY ANINDA ALKOLLÜYMÜŞ"

İçişleri Bakanı Soylu, "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş" dedi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

3 BİNE YAKIN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgede süren çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Yangını söndürme çalışmalarına katılan personel ve araç sayısını da açıklayan AFAD, şu bilgileri paylaştı: "Bin 12'si Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 2 bin 851 personel görev yapmaktadır. AFAD koordinasyonunda Muğla iline 14 ilden toplamda 111 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgedeki çalışmalar için 41 hava aracı (27 helikopter, 14 uçak), 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 TOMA, 2 İHA olmak üzere toplamda 815 araç görevlendirilmiştir.

274 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede sıcaklığın en yüksek 34 derece, rüzgarın saatte 22 kilometre, nem oranının ise yüzde 36 olmasının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, "Yangınlar sırasında Marmaris ilçemizde toplamda 274 kişi tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan talep edenler otelde misafir edilmektedir. Ayrıca 83 hayvan ve 52 aracın tahliyesi sağlanmıştır. 11 tahliye edilen vatandaşımıza barınma hizmeti verilmektedir" denildi.

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Süleyman Soylu, Marmaris, Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti - Son Dakika
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